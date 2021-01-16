جارديان: ميلان يريد أحقية شراء إذا استعار توموري
السبت، 16 يناير 2021 - 10:28
كتب : FilGoal
قالت صحيفة جارديان الإنجليزية إن ميلان طلب من تشيلسي حق شراء المدافع فيكايو توموري إذا انتقل الأخير للأول في يناير الجاري.
فيكايو توموري
النادي : تشيلسي
ويسعى ميلان للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 23 عاما في ظل خروجه من حسابات فرانك لامبارد مدرب تشيلسي.
وشارك توموري، اللاعب الأسبق لهال سيتي وديربي كاونتي، في مباراة وحيدة بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتبت جارديان أن ميلان طلب استعارة اللاعب لمدة 18 شهرا، حتى نهاية الموسم المقبل، لكن مع أحقية شرائه نهاية الموسم الجاري مقابل 29 مليون يورو.
وشارك الإنجليزي توموري، المولود في كندا، إجمالا في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا.
ومثل إنجلترا أمام كوسوفو في نوفمبر 2019 في تصفيات يورو 2020.