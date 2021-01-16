جارديان: ميلان يريد أحقية شراء إذا استعار توموري

السبت، 16 يناير 2021 - 10:28

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - تشيلسي

قالت صحيفة جارديان الإنجليزية إن ميلان طلب من تشيلسي حق شراء المدافع فيكايو توموري إذا انتقل الأخير للأول في يناير الجاري.

فيكايو توموري

النادي : تشيلسي

ميلان

ويسعى ميلان للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 23 عاما في ظل خروجه من حسابات فرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

وشارك توموري، اللاعب الأسبق لهال سيتي وديربي كاونتي، في مباراة وحيدة بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة
سوبر 94.. نجوم الزمالك والأهلي يحكون كواليس النهائي المثير في ذكراه الـ27 مواعيد مباريات السبت 16 يناير 2021.. مصر ضد مقدونيا الشمالية ودربي لندني حوار - نادر شوقي يرد على اتهامه بمحاولة تدمير الزمالك.. وسبب الانفصال عن رمضان وفتحي ميلان يضم لاعب وسط تورينو

وكتبت جارديان أن ميلان طلب استعارة اللاعب لمدة 18 شهرا، حتى نهاية الموسم المقبل، لكن مع أحقية شرائه نهاية الموسم الجاري مقابل 29 مليون يورو.

وشارك الإنجليزي توموري، المولود في كندا، إجمالا في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا.

ومثل إنجلترا أمام كوسوفو في نوفمبر 2019 في تصفيات يورو 2020.

ميلان توموري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: أوزيل يقترب من فسخ تعاقده مع أرسنال تمهيدا لانتقاله إلى فينيربهاتشه 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف: طاهر أقالني من الأهلي في 2014 بسبب مداخلة هاتفية 13 دقيقة | مصر
مصدر بـ كاف لـ في الجول: لم يتحدد موعد السوبر الإفريقي حتى الآن 17 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
تقرير تركي: تريزيجيه وأحمد موسى في قائمة جالاتا سراي لميركاتو الشتاء 35 دقيقة | المحترفون
مونديال اليد - أفضل لاعب في العالم يشيد بإجراءات مصر 2021 الاحترازية 50 دقيقة | مصر 2021
مدرب أتروميتوس اليوناني: وردة يستطيع اللعب في أي دوري طالما يمتلك ذهنا صافيا ساعة | المحترفون
تقارير: "الحرب" تبدأ بين جوانزو إيفرجراند وفابيو كانافارو ساعة | أوروبا
موراتا: سأقول لأولادي لعبت مع رونالدو.. وسأطلب قميص لوكاكو بعد لقاء إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك