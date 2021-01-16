طلائع الجيش: ما يثار حول إيقاف محمد ناصف ضد دجلة غير صحيح

قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش إن ما يثار حول عدم أحقية محمد ناصف المشاركة في لقاء وادي دجلة لإيقافه لحصوله على ثلاثة إنذارات غير صحيح.

وفاز طلائع الجيش على دجلة يوم الجمعة بهدف دون رد.

وتحدث المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "من حق ناصف لعب المباراة".

وواصل "لوائح اتحاد الكرة دمجت الموسم الماضي والجاري، وناصف من حظنا أنه لعب لقاء نهائي كأس مصر ضد الأهلي وحصل على إنذار".

وواصل "بعدها حصل على إنذارين في الموسم الجاري واتحاد الكرة أرسل لنا خطابا وأعلن إيقافه في لقاء غزل المحلة وغاب عنه بالفعل وشارك اليوم ضد دجلة".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ17 وقبل الأخير بأربع نقاط بالتساوي مع الإنتاج الحربي الأخير والمقاولون صاحب المركز الـ16 ولكل منهما لقاء أقل.