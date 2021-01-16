طولان: طلبت من عبد الحفيظ ضم صلاح محسن.. موقف كريم فؤاد ورسالة لـ مصطفى محمد

كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن طلبه من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضم صلاح محسن لاعب الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال طولان عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "تحدثت مع عبد الحفيظ قبل لقاء سونيديب وأبلغني أنه سيرد علي بعد اللقاء ولكنه لم يتصل بي حتى الآن".

وعن محمد شريف لاعب الأهلي وإنبي السابق انهال طولان بالإشادة عليه قائلا: "مهاجم غير تقليدي ويريد دائما تسلم الكرة وأن يركض تجاه مرمى الخصم وهذه ميزة كبيرة".

وأضاف "لديه ميزة كبيرة في الانتقال بالكرة من الدفاع للهجوم وأتمنى أن يثق في نفسه كثيرا وألا يقلق من ابتعاده عن المشاركة لأن منتخب مصر في أمس الحاجة للاعب مثله".

وعن كريم فؤاد وحقيقة طلب الأهلي ضمه قال طولان: "أنا ومجلس الإدارة قررنا ضمه نهائيا من نادي النجوم خاصة أن الإعارة بها بند يتيح لنا شرائه وهذا ما سنفعله".

وبسؤاله هل هناك خلافات مع أسامة جلال مدافع الفريق في ظل احتمالية رحيله للزمالك قال: "لا لم يحدث، ولا توجد أزمة فنية لدي في رحيله".

ووجه طولان رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد رفض ناديه عرض سانت إيتيان الفرنسي قال: "أتمنى أن يستمر مع النادي لنهاية الموسم وألا يستعجل الرحيل".

وتابع "مشكلة مصطفى وأسامة جلال هي الاستعجال ويقلل ذلك من قيمتهما المادية بشكل كبير جدا".

وأردف طولان "أتمنى أن يستمر مصطفى محمد مع الزمالك لنهاية الموسم".

وبسؤاله عن الأفضل في الدوري حتى الآن بعد مرور سبع جولات أجاب طولان "أشرف بنشرقي ووليد سليمان من الزمالك والأهلي".

وعن أفضل حارس قال: "محمد الشناوي من الأهلي".

أما عن أفضل مدرب قال طولان: "سأختار ثلاثة هم بيتسو موسيماني في الأهلي وأحمد سامي مع سموحة وأتوقع أن يحظى بموسم جيد وهناك رضا شحاتة في الجونة".