مونديال اليد - تعرف على ملخص الجولة الأولى بعد نهايتها

السبت، 16 يناير 2021 - 00:19

كتب : محمد سمير

كأس العالم لليد 2021

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة العالم لرجال اليد في نسختها الـ 27 مصر 2021.

وشهدت الجولة الأولى عدد من المباريات المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة لنكن أمام توقعات ببطولة مثيرة في الجولات المقبلة.

تعادل منتخب كرواتيا وصيف أوروبا في المباراة الإفتتاحية أمام منتخب اليابان ثالث آسيا 29-29 في كبرى مفاجآت الجولة، كما تغلبت فرنسا على النرويج 28-24 رغم غيابات الديوك الفرنسية.

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بينما أبرز لقطة في الجولة الأولى هي فوز سويسرا على النسما بنتيجة 28-25، إذ علمت سويسرا بمشاركتها قبل 48 ساعة فقط من البطولة بعد اعتذار أمريكا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفريق.

ورغم ذلك نجحت سويسرا - التي حضرت إلى مصر يوم المباراة - وحققت الفوز دون خوض أي تدريب في مصر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

شهدت الجولة الأولى تسجيل 911 هدفا في 16 مباراة بنسبة ما يقرب من 57 هدفا في المباراة الواحدة.

سلوفينيا الأكثر تسجيلا للأهداف بعد إحراز لاعبيها لـ 51 هدفا في شباك كوريا الجنوبية.

أما أوروجواي فالأقل تسجيلا للأهداف بإحراز 14 هدفا في خسارتها من ألمانيا 43-14.

كاب فيردي صاحبة أقل قائمة في المباريات بعد مواجهة المجر بـ 11 لاعبا فقط من أصل 16 ونجحت في تقديم مباراة كبيرة رغم الخسارة 34-27.

سلوفينيا الأكثر تسديدا على المرمى بـ 62 تسديدة وبفارق تسديدة واحدة عن ألمانيا

النمسا الأقل تسديدا على المرمى بـ 25 تسديدة يليها مقدونيا الشمالية بـ 37 تسديدة.

أركاديوس موريتو لاعب بولندا هداف البطولة بتسجيل 11 هدفا من 11 تسديدة، ويتساوى معه هامبوس واني بتسجيل 11 هدفا من 14 تسديدة.

الثلاثي فرانكيس مارزو (قطر) ساندر ساجوسين (النرويج) أوريلين تتشيتومبي (الكونغو الديمقراطية) الأكثر صناعة للأهداف بـ 8 مرات.

بلاز بلاجوتينسيك لاعب سلوفينيا الأكثر منعا لتسديد المنافسين بالتصدي لـ 5 تسديدات.

ويسلي باردن حارس مرمى فرنسا الأكثر تصديا للتسديدات بـ 18 تصدي يليه جونزالو بيريز حارس مرمى إسبانيا بـ 17.

جوهانيس بيتير حارس مرمى ألمانيا صاحب أكبر نسبة من التصديات بـ 69% بعد التصدي لـ 9 تسديدات من أصل 13.

حراس مرمى ألمانيا الأكثر تصديا للتسديدات بـ 20 تصدي.

النتائج والترتيب:

المجموعة الأولى: فوز ألمانيا على أوروجواي 43-14، والمجر على كاب فيردي 34-27، ليتقاسم منتخبا ألمانيا والمجر الصدارة.

المجموعة الثانية: فوز بولندا على تونس 30-28، وتعادل إسبانيا والبرازيل 29-29، لتنفرد بولندا بالصدارة.

المجموعة الثالثة: فوز قطر على أنجولا 30-25، وتعادل كرواتيا مع اليابان 29-29، لتنفرد قطر بالصدارة.

المجموعة الرابعة: فوز الدنمارك على البحرين 34-20، وتغلب الأرجنتين على الكونغو الديمقراطية 28-22، ليتقاسم الدنمارك والأرجنتين الصدارة.

المجموعة الخامسة: فوز فرنسا على النرويج 28-24، وتغلب سويسرا على النمسا 28-25، لتتقاسم فرنسا وسويسرا الصدارة.

المجموعة السادسة: فوز البرتغال على إيسلندا 25-23، وفوز الجزائر على المغرب 24-23، لتتقاسم الجزائر الصدارة مع البرتغال.

المجموعة السابعة: فوز مصر على تشيلي 35-29، وتغلب السويد على مقدونيا الشمالية 32-20 لتتقاسم السويد ومصر الصدارة.

المجموعة الثامنة: فوز سلوفينيا على كوريا الجنوبية 51-29، وتعادل بيلاروسيا والاتحاد الروسي لكرة اليد 32-32 لتنفرد سلوفينيا بالصدارة.

مونديال اليد كأس العالم لليد 2021
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