"سنرقص رغم الهزيمة".. خسارة احتفالية لـ كاب فيردي أمام المجر

السبت، 16 يناير 2021 - 00:12

كتب : زكي السعيد

المجر - كاب فيردي - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

فاز منتخب المجر على كاب فيردي بنتيجة 34-27 في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتحتل المجر المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف ألمانيا، فيما تتواجد كاب فيردي في المركز الثالث، وأوروجواي رابعة.

المباراة كانت تاريخية لـ كاب فيردي رغم الهزيمة، إذ يشارك المنتخب الإفريقي في بطولة العالم للمرة الأولى على الإطلاق.

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كاب فيردي حديثة العهد مع كرة اليد، لم تشارك في بطولات إفريقيا إلا في النسخة الماضية بـ 2020، وحلت فيها بالمركز الخامس.

في المقابل يمتلك منتخب المجر حضور شبه دائم في بطولات العالم، واحتل المركز العاشر في النسخة الماضية.

واحتفل لاعبو كاب فيردي بالظهور التاريخي بالرقص في غرفة خلع الملابس بعد اللقاء.

وعاش منتخب كاب فيردي ظروفا صعبة في معسكره بالبرتغال قبل البطولة، إذ تفشى فيروس كورونا بين صفوفه، ليضطر إلى القدوم إلى البطولة بـ 11 لاعبا فقط.

البداية كانت صعبة لـ كاب فيردي إذ تأخر بخمسة أهداف دون رد في أول 5 دقائق، لكن المنتخب الإفريقي حقق عودة رائعة وسجل 4 أهداف متتالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المجر 19-14، قبل أن يتسع الفارق إلى 7 أهداف بنهاية المواجهة.

ويلعب كاب فيردي مباراته المقبلة أمام ألمانيا يوم الأحد، فيما تواجه المجر نظيرتها أوروجواي في نفس اليوم.

كاب فيردي المجر مصر 2021
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