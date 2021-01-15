الدنمارك تبدأ حملة الدفاع عن اللقب باكتساح البحرين

الجمعة، 15 يناير 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

الدنمارك - البحرين - الصورة من حساب الاتحاد الدولي لكرة اليد

فاز منتخب الدنمارك على البحرين بنتيجة 34-20 على صالة استاد القاهرة، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتتصدر الدنمارك المجموعة مباشرةً بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما استقرت البحرين في قاع المجموعة، مع تواجد الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث.

وتدافع الدنمارك عن لقبها الذي حصدته في نسخة 2019 السابقة لأول مرة في تاريخها.

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في المقابل عجزت البحرين عن تحقيق مفاجأة لو حدثت لصارت معجزة، إذ لم تفز تاريخيًا إلا مرة واحدة في مشاركاتها ببطولات العالم.

وانتهى الشوط الأول تقدّم الدنمارك 19-10، قبل أن تعزز أسبقيتها في الشوط الثاني الذي انتهى على فارق 14 هدفا.

وتألق ماتياس جيدسل لاعب الدنمارك وسجّل 10 أهداف كاملة.

وتلعب الدنمارك مباراتها المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد، فيما تواجه البحرين نظيرتها الأرجنتين بنفس اليوم.

مصر 2021 البحرين الدنمارك
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