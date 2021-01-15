الدنمارك تبدأ حملة الدفاع عن اللقب باكتساح البحرين

فاز منتخب الدنمارك على البحرين بنتيجة 34-20 على صالة استاد القاهرة، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتتصدر الدنمارك المجموعة مباشرةً بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما استقرت البحرين في قاع المجموعة، مع تواجد الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث.

وتدافع الدنمارك عن لقبها الذي حصدته في نسخة 2019 السابقة لأول مرة في تاريخها.

في المقابل عجزت البحرين عن تحقيق مفاجأة لو حدثت لصارت معجزة، إذ لم تفز تاريخيًا إلا مرة واحدة في مشاركاتها ببطولات العالم.

وانتهى الشوط الأول تقدّم الدنمارك 19-10، قبل أن تعزز أسبقيتها في الشوط الثاني الذي انتهى على فارق 14 هدفا.

وتألق ماتياس جيدسل لاعب الدنمارك وسجّل 10 أهداف كاملة.

🇩🇰🆚🇧🇭 Gidsel reaches a tally of 10 goals to lead reigning world champions Denmark to their first two points at #Egypt2021, as they defeat Bahrain in their opener 🔥 pic.twitter.com/cpK1wK5YvV — International Handball Federation (@ihf_info) January 15, 2021

وتلعب الدنمارك مباراتها المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد، فيما تواجه البحرين نظيرتها الأرجنتين بنفس اليوم.