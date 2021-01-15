بغياب جناحيها.. تونس تخسر بصعوبة أمام بولندا

لعبت تونس مباراة كبيرة رغم الخسارة أمام بولندا، وفي غياب جناحيها أسامة البوغنامي، وأمين بنور.

فازت بولندا على تونس بنتيجة 30-28 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 17-17 وسط ندية كبيرة بين الفريقين.

في شوط المباراة الثاني، وسع بولندا الفارق إلى 4 و5 أهداف أحيانا، مع محاولات تونسية للعودة.

وفي النهاية، فازت بولندا بفارق هدفين بنتيجة 30-28.

الفوز رفع رصيد بولندا للنقطة الثانية في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وتأتي إسبانيا ثانيا بنقطة بعد التعادل مع البرازيل قبل هذا اللقاء.

وفي المركز الرابع تأتي تونس بلا رصيد من النقاط.

وتلتقي تونس في الجولة المقبلة مع البرازيل يوم الأحد المقبل، فيما تلعب بولندا مع إسبانيا في نفس اليوم.