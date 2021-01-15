العيسوي لـ في الجول: أعاني ضغط عصبي منذ الثانية الأولى مع الإسماعيلي

الجمعة، 15 يناير 2021 - 22:35

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي عن أنه لا يعيش من الآن في ضغط عصبي لأنه يمر بهذه الضغوط منذ أول ثانية له في تحمل مسئولية الإدارة الفنية للفريق.

وقال العيسوي في تصريحات لـFilGoal.com: "تعرضت للسب والانتقادات العنيفة من الكثيرين عندما قبلت المهمة".

وتابع "لم يكن أمامي حل رفض تحمل المسئولية التي ألقيت على عاتقي، وكان لا بد أن أقبل لأنه ابن من أبناء النادي الذي يمر بأزمة، فكيف أتركه".

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مدرب الإسماعيلي أكمل "لا أفكر هل سأستمر أو أرحل عن الفريق، وهل هناك مدير فني قادم للفريق، كل تلك الأمور لا أشغل بالي بها".

وواصل "أنا في مهمة ولا بد أن أنجزها على الوجه الأكمل، أفعل كل ما بوسعي والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ".

العيسوي استمر "أتمنى أن يكون لي دور في عودة الإسماعيلي إلى انتصاراته والعودة تدريجيا إلى مكانه في جدول الدوري".

وأتم "حاليا لا أفكر سوى في أداء مواجهة المقاولون العرب والعمل على تحقيق الثلاث نقاط".

ويلتقى الإسماعيلي مع المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي المقاولون العرب
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