في الدرجة الثانية - محمود صبحي نجم الغزل السابق يتولى تدريب ألعاب دمنهور

تولى محمود صبحي نجم غزل المحلة السابق، مهمة تدريب ألعاب دمنهور في دوري الدرجة الثانية.

وصرّح صبحي لـ FilGoal.com: "إيهاب عبد الله رئيس ألعاب دمنهور تواصل معي لقيادة الفريق".

"سأقود تدريبات الفريق غدا، ألعاب دمنهور بيتي وعملت فيه سابقا كمساعد مرتين مع الراحل محمد فايز".

وكان أحمد عاشور قد تقدّم باستقالته من تدريب ألعاب دمنهور بعد الهزيمة أمام فاركو بنتيجة 2-4 يوم الخميس الماضي.

ليتجمد رصيد ألعاب دمنهور عند 7 نقاط في المركز 13 بمجموعة بحري بعد 8 جولات.

وسبق لـ محمود صبحي قيادة غزل المحلة مؤقتا في الدوري الممتاز بعد رحيل سمير كمونة، كما قاد دمنهور مؤقتا أيضا.

ولعب صبحي لغزل المحلة والاتحاد السكندري وطلائع الجيش واتحاد الشرطة.

وبدأ ألعاب دمنهور الموسم مع الراحل محمد فايز، ثم محمود صبحي مؤقتا، ثم أحمد عاشور، وأخيرا محمود صبحي مجددا.