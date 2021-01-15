مصدر من الاتحاد لـ في الجول: لا مفاوضات مع مصطفى فتحي.. وقد لا نبرم صفقات شتوية

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، وجود مفاوضات لضم مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك.

وقال مصدر مسؤول من الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "لا صحة لدخولنا مفاوضات مع مصطفى فتحي".

وأضاف "الجهاز الفني لم يخطرنا برغبته في ضم اللاعب أو حاجته له، وكل ما ينشر في هذا الصدد هو مجرد اجتهادات".

المصدر أتم "الاتحاد السكندري قد لا يبرم صفقات شتوية لأننا لم نجد لاعبين متوفرين بإمكانهم صنع الفارق فيما تبقى من الموسم.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب مصطفى فتحي وكريم بامبو من الانتقال لفريق البنك الأهلي بعد اتفاق مبدئي بين الناديين، على أن تحسم رغبة اللاعبين المفاوضات بشكل نهائي.

ولم يلعب مصطفى فتحي مع الزمالك هذا الموسم حتى الآن مع مرور 7 جولات من الدوري.