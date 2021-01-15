رئيس الاتحاد الإسباني: أعتذر عما حدث في نهاية مباراة ريال مدريد وبلباو

اعتذر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الخطأ الذي حدث في البث التليفزيوني بنهاية مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو.

ريال مدريد فقد لقبه بكأس السوبر الإسباني، بخسارته أمام أتليتك بلباو على ملعب لا روساليدا بهدفين مقابل هدف واحد مساء الخميس.

وشهدت المباراة في نهايتها جدلا كبيرا بعد أن أغفل المخرج إعادة لقطة اشتباه ركلة جزاء لـ ريال مدريد كانت تراجعها تقنية الفيديو، وأصر على إعادة لقطة أخرى لاحقة.

وعلق روبياليس على ذلك قائلا: "توجب أن تعاد هذه اللقطة عبر التلفاز".

وأضاف عبر محطة كواترو الإسبانية: "أعتذر عما حدث".

وشدد روبياليس: "من الحماقة أن نخفي ذلك".

وأتم: "كان فشلا في البث".

وكان فيلاسكو كاربايو المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام، قد وعد بأن المشاهدين سيرون نفس اللقطات التي يراجعها الحكام في غرفة الـ VAR وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.

وطالب ريال مدريد بركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بحجة لمس أوناي نونييز للكرة بيده.

وسُئل إنييجو مارتينيز مدافع أتليتك بلباو عن اللقطة بعد اللقاء، فأجاب: "ربما لمست يده، أحمد الرب أن الحكم لم يحتسبها ركلة جزاء".