حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء

كان الظهور الأخير لحسام سلامة "باولو" في الدوري الممتاز في لقاء طلائع الجيش ونادي مصر سابقا "زد حاليا" في التاسع عشر من شهر أكتوبر الماضي.

حسام باولو النادي : الترسانة الترسانة

والآن يخوض صاحب الـ37 عاما رحلة مثيرة مع الترسانة في الدرجة الثانية ليساعدهم على الصعود للدوري الممتاز وتحقيق هدف شخصي يسعى هو له.

لماذا انتقل باولو للدرجة الثانية وما سر اختفاء هداف الدوري لموسمين متتاليين بشكل مفاجئ؟ مهاجم الداخلية والزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.

وبدأ باولو حديثه قائلا: "بعد تجربتي مع الزمالك انتقلت للاتحاد السكندري ثم المقاولون ثم الداخلية ثم طلائع الجيش، كانت تجارب كثيرة".

وواصل "تجرتبي مع طلائع الجيش لم تكن جيدة على الإطلاق، سواء مع طارق يحيى أو عبد الحميد بسيوني لم يعطني أي منهما الفرصة".

وتابع "كل الأندية التي لم أحصل فيها على فرصة أزلتها من حياتي".

وبسؤاله هل كان هناك مشكلة شخصية مع أي من المدربين أجاب باولو "عبد الحميد بسيوني كان يُحمسني كثيرا ويقول لي اجتهد يا هداف لتدخل نادي المائة وبعدها أجد نفسي لا أشارك".

وتابع حديثه ساخرا "وجدت نفسي دخلت نادي المائة في الدوري وأنا خارج قائمة المباريات".

وسجل باولو في الدوري الممتاز 63 هدفا قبل انتقاله للترسانة.

وتابع حديثه "كنت أستحق المشاركة مع طلائع الجيش، أتذكر في معسكر الفريق بالإسكندرية قبل الدوري كنت أشارك في المران بشكل طبيعي وكنت متألق وكان هناك لاعبين مصابين ولا يشاركان في المران".

وأردف "كان من المفترض أن أبدا المباريات لكنني فوجئت أن من عاد من الإصابة يشارك في المران والمباريات وأنا خارج تفكيره كليا".

وعن انضمامه للترسانة قال باولو: "لم يكن هناك عروض لضمي بسبب ما حدث مع طلائع الجيش وعدم مشاركتي في المباريات إلى أن جاء الترسانة".

وشدد "أنا سعيد بتلك التجربة وانتقلت للنادي لإعادته للدوري الممتاز لو لم يكن لديهم هدف لما انتقلت لهم، أريد قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز".

وأكمل "الجميع يعتقد أن انتقالي للترسانة هو خطوة سأعتزل بعدها وأنا أقول للجميع أنا قادر على العطاء ولن أعتزل إلا مع شعوري بعدم قدرتي على اللعب".

وأتم "الكثيرون يلعبون في الدوري الممتاز وهم ليسوا أفضل مني، أنا لا أشغل بالي بعامل السن، أريد إعادة الترسانة للدوري الممتاز وأن أدخل نادي المائة".

وخلال تاريخ الدوري المصري لم يسجل أكثر من 100 هدف سوى تسعة لاعبين فقط هم حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضيظوي ومصطفى رياض وعبد الله السعيد ومحمود الخطيب وأحمد الكأس ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

وبعد مرور تسع جولات يحتل الترسانة المركز الخامس في سباق الصعود للدوري الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط عن بورتو السويس المتصدر.