غزل المحلة ينشر كلمة من وزير قطاع الأعمال لجماهير الفريق

الجمعة، 15 يناير 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

خالد كساب يحتفل بهدف غزل المحلة الأول في أسوان

نشر نادي غزل المحلة كلمة من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لجماهير الفريق.

ونقلت الصفحة الرسمية لـ غزل المحلة، كلمة وزير قطاع الأعمال لجماهير الفريق حول وضع النادي حاليا، وما تم إنجازه في الفترة السابقة.

وجاءت كلمة وزير قطاع الأعمال كالتالي:

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بصفتي الوزير المسئول عن شركة مصر المحلة الكبرى للغزل والنسيج كان واجبا علي تشجيع لاعبي فريق الكرة الأول وجهازه الفني للصعود للدوري الممتاز، كما أصبحت ملتزما أمام الجماهير العريضة بتقديم الدعم للفريق. وقد ساهمت ومعي فريق من الوزارة بالتالي:

1- تصنيف اللاعبين في 3 فئات مع مضاعفة العقود بنسب من 100-300% للاعبين والجهاز الفني، واستقدام 9 لاعبين تم اختيارهم من الجهاز الفني، 7 منهم بالفئة الأولى.

2- لأهمية اللعب في ستاد المحلة، تم استخدام استشاري الوزارة لعمل المواصفات القياسية المحددة من اتحاد الكرة، بما في ذلك إحلال كامل لغرف خلع الملابس والحمامات والممرات وغرفة الـ VAR وتركيب بوابات جديدة وكاميرات. كما تم إسناد التنفيذ لشركة جاما التي تقوم بأعمال تطوير مباني المصانع ومبنى التدريب بالشركة و ذلك خلال مدة قياسية.

3- قامت الوزارة بالاستعانة بمكتب قانوني محترف (مجانا) لكتابة عقود جديدة وكذلك لائحة اللاعبين والجهاز الفني.

4- نجحت الوزارة في إقناع 5 شركات شقيقة وكذلك شركة مصر للطيران لرعاية الفريق بمبلغ 20 مليون جنيه للموسم، بالإضافة إلى عقد مع شركة بريزنتيشن بمبلغ 8 مليون جنيه للبث وإعلانات الملاعب.

5- تم تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم من مساهميها شركة مصر المحلة والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة ثالثة تابعة، برأسمال 250 ألف جنيه مصري. وجاري تقييم حقوق الانتفاع لأصول في حدود 60 مليون جنيه لفترة 20 عاما، يتم رفع رأس المال بها.

كما جاري التفاوض مع بنك الاستثمار برايم ليكون المستشار المالي لشركة المحلة في عملية طرح أسهم شركة كرة القدم واللازمة لدخول أموال للشركة للإنفاق على مشاريعها.

تم تحديد أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجاري استصدار ترخيص التشغيل للشركة الجديدة.

6- يقوم الاستشاري التابع للوزارة بإعداد مواصفات مقر إقامة اللاعبين الجديد مكان مقر الوافدين على أعلى مستوى وسيتم طرحها في مناقصة عامة لعدم وجود عجلة.

7- قمت من أول أكتوبر الماضي باستقبال كل من كابتن الفرق خالد كساب واللاعبين هاني عادل ومحمد سامي لإقناعهما بالبقاء مع الفريق، كما تم الاجتماع لأكثر من ثلاث مرات مع رئيس مجلس إدارة النادي الحالي أحمد عمرو،وحسام عزو، ومجدي الألفي، وطه السيد المدير الرياضي الحالي، وخالد عيد المدير الفني، ومصطفى عبده لمناقشة العديد من الأمور الإدارية والمالية والفنية.

أرجو من محبي نادي المحلة مقابلة هذا المجهود بعدم الاستماع لكم هائل من الإشاعات والتشكيك والاتهامات بالفساد لأشخاص، إما أصحاب مصالح مهددين بالتغيير الحاصل أو مدعين زعامة غير مستحقة أو غير ملمين بالأحداث. وحتى قيام الشركة الوليدة بعمل المنصة الإعلامية الخاصة بها، أرجو استقاء الأخبار فقط من صفحة Ghazl Almehlla SC.

كلمة أخيرة، النادي مكتظ بلاعبين جيدين بالذات في حراسة المرمى وخط الظهر. ينقصنا التركيز وبناء الهجمات في خط الوسط وإنهاء الفرص بأهداف.

نعم نحتاج وبسرعة لـ 3 لاعبين تم الاتفاق مع الجهاز الفني على ضرورة استقدامهم، أحدهم بديل لهاني عادل الذي أصيب في المباراة الأخيرة ولا يوجد له بديل، وصانع ألعاب، ورأس حربة مميزين جدا. ولكن الأهم أننا نحتاج لمزيد من التدريبات والتجانس.

غزل المحلة عاد للدوري الممتاز هذا الموسم بعد الهبوط في موسم 2015/2016.

زعيم الفلاحين كما يلقبه جمهوره، خاض هذا الموسم 7 مباريات. جمع منهم 7 نقاط ويحتل بهم المركز الـ11 من انتصار واحد، و4 تعادلات، وهزيمتين.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة مصر للمقاصة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري غزل المحلة الدوري المصري
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