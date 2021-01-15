الكونغو الديمقراطية تكتفي بمقاومة نصف ساعة أمام الأرجنتين في مشاركتها الأولى

فاز منتخب الأرجنتين على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28-22 في صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتتصدر الأرجنتين المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، في انتظار نتيجة مباراة الدنمارك والبحرين مساء اليوم الجمعة.

وتشارك الكونغو الديمقراطية في بطولة العالم لليد لأول مرة في تاريخها.

ولا تمتلك الكونغو الديمقراطية تاريخا حافلا في كرة اليد، إذ كان أبرز إنجاز قاري لها هو احتلال المركز الرابع مرتين آخرهما في 2010 –على أرض مصر-، فيما حلت سابعة في أمم إفريقيا 2020.

وفاز خوان بار حارس مرمى الأرجنتين بلقب رجل المباراة بعد تصديه لـ 8 كرات ومحافظته على آمال راقصي التانجو في المباراة.

الكونغو الديمقراطية دخلت المباراة بقوة كبيرة، ونجحت في إنهاء الشوط الأول متقدمة بنتيجة 14-13 في مفاجأة كبيرة.

لكنها انهارت في الشوط الثاني ولم تسجل إلا 8 أهداف، لتخرج خاسرة في النهاية بفارق 6 أهداف في ظهور أول مقبول على المسرح العالمي.

وخطف هيرديرو لوكاو حارس مرمى الكونغو الديمقراطية الأضواء أيضا بنظارته الطبية المميزة على طريق إدجار دافيدز نجم كرة القدم الهولندية.

ولم يكن لوكاو وحده من خطف الأضواء في الكونغو، بل زميله في الهجوم جوتييه مفومبي لاعب درو الفرنسي بسبب بنيته الجسدية غير الاعتيادية.

وتلعب الأرجنتين مباراتها المقبلة أمام البحرين يوم الأحد، كما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع الدنمارك في نفس اليوم.