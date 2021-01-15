ألمانيا تسحق أوروجواي في ظهور السيليستي الأول بـ مونديال اليد تاريخيا

لم تكن ألمانيا رحيمة بـ أوروجواي في ظهورها الأول تاريخيا بـ كأس العالم لكرة اليد.

فازت ألمانيا على أوروجواي بنتيجة 43-13 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم ألمانيا بنتيجة 16-4 بفارق 12 هدفا.

في شوط المباراة الثاني، وسعت ألمانيا الفارق إلى 30 هدف، كأكبر فارق أهداف في البطولة حتى الآن، ولينتهي اللقاء بفوز ألمانيا 43-13.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى نقطتين في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تراجعت أوروجواي للمركز الأخير.

المجر ستلاقي كاب فيردي في المباراة الأخرى بتلك الجولة بعد قليل.

وتلتقي ألمانيا مع كاب فيردي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، فيما تلعب أوروجواي مع المجر في اليوم ذاته.