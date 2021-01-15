تعادل تاريخي للسامبا.. إسبانيا تتجنب الخسارة بشق الأنفس أمام البرازيل

الجمعة، 15 يناير 2021 - 20:52

كتب : زكي السعيد

إسبانيا - البرازيل- الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

فرض منتخب البرازيل تعادلا تاريخيا على إسبانيا بنتيجة 29-29 على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

ليحصد كل منتخب نقطة، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين تونس وبولندا مساء اليوم الجمعة.

ويعد التعادل تاريخي لمنتخب البرازيل، إذ تحقق أمام إسبانيا بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين لحصد لقب مصر 2021.

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وتمكّنت البرازيل من تعويض تأخرها بفارق كبير خلال اللقاء لتتقدم في آخر دقيقة، إلا أن أبطال أوروبا عدّلوا الموقف وأنقذوا أنفسهم من إحراج بالغ بإدراك التعادل في الوقت القاتل.

المباراة كانت خاصة لـ جوردي ريبيرا المدير الفني لـ إسبانيا، إذ سبق له تدريب البرازيل في ولايتين، وقاد راقصي السامبا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ويعرف أغلب اللاعبين، لكنه لم يتمكن رغم ذلك من التغلب عليهم.

ولا تعد البرازيل قوة عظمى في عالم كرة اليد، إذ يعد أفضل إنجاز لها في بطولات العالم ذلك الذي تحقق في 2019 باحتلال المركز التاسع بعد أن كان المركز 13 هو الأفضل لها سابقا.

البرازيل دخلت اللقاء بقوة كبيرة وسببت المشاكل لـ إسبانيا وتقدمت بثلاثة أهداف دون رد.

إسبانيا احتاج إلى 8 دقائق كاملة لتسجل أول أهدافها، لكنها رغم ذلك أنهت الشوط الأول متقدمة 16-13.

في الشوط الثاني وسّعت إسبانيا الفارق، وبحلول الدقيقة 40 كانت متقدمة 24-18، ليبدو أن الإسبان في طريقهم إلى انتصار مريح.

لكن البرازيل عادت في النتيجة بشكل رائع مستفيدة من تألق حارسها رانجل دا روسا المحترف في سيوداد دي لوجرونيو الإسباني.

لتقلب البرازيل المباراة وتتقدّم 29-28 في آخر دقيقة، لكن إسبانيا أدركت التعادل في الوقت المستقطع في الثواني الأخيرة.

وحصد هانيل لانجارو لاعب البرازيل المحترف في برشلونة، جائزة رجل المباراة.

وتلعب البرازيل مباراتها المقبلة أمام تونس يوم الأحد، فيما تلتقي إسبانيا بـ بولندا في نفس اليوم.

إسبانيا البرازيل مصر 2021
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