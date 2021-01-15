مفاجأة كبرى.. اليابان أخير 2019 تتعادل مع كرواتيا وصيف أوروبا في مونديال اليد

فجرت اليابان مفاجأة كبرى بأداء مذهل، جعلها تفتتح بطولة كأس العالم لليد بتعادل تاريخي مع كرواتيا.

وتعادلت اليابان مع كرواتيا بنتيجة 29-29 على صالة برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم لليد مصر 2021.

اليابان أنهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-14 وبفارق ثلاثة أهداف.

في شوط المباراة الثاني، استفاقت كرواتيا، لكن اليابان حافظت على عدم منح الفرصة لـ كرواتيا كي تتقدم في أي لحظة من لحظات المباراة.

وكانت الهجمة الأخيرة في اللقاء لصالح اليابان، لكن زمن المباراة انتهى قبل انتهاء الهجمة، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 29-29.

التعادل منح نقطة لكل فريق، لتتصدر قطر المجموعة برصيد نقطتين بعد الفوز على أنجولا، فيما تأتي كرواتيا واليابان في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد.

اليابان كانت قد احتلت المركز الـ24 والأخير في ترتيب مونديال اليد سنة 2019، فيما حلت كرواتيا سادسا، وكانت وصيفة بطولة أمم أوروبا لليد سنة 2020 بعد الخسارة أمام إسبانيا 22-20 في النهائي شهر يناير الماضي.

آخر نتيجة إيجابية لليابان أمام فريق أوروبي كانت سنة 1978 بالفوز على بلغاريا في الدور التمهيدي للبطولة.

اليابان تواجه قطر يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية للبطولة، فيما تلتقي كرواتيا مع أنجولا.