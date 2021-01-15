سان جيرمان يعلن إصابة بوكيتينو بفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 - 20:22

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان إصابة مدربه ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كورونا.

وجاء بيان سان جيرمان المقتضب كالتالي: مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو جاءت عينته إيجابية للكشف عن فيروس كورونا بعد المسحة التي أجراها".

وأتم البيان "سيتم عزل بوكيتينو ويخضع للبروتوكول الصحي الموضوع، وخيسوس بيريز وميجيل دي أجوستينو سيعوضانه غدا ضد أنجيه".

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ويواجه سان جيرمان منافسه أنجيه غدا السبت في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن المتصدر ليون.

وكان بوكيتينو توج بأول بطولة في مسيرته التدريبية قبل عدة أيام بعد ما قاد سان جيرمان للفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي أمام مارسيليا بهدفين لهدف.

بوكيتينو سان جيرمان
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