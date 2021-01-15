مدرب دجلة: لم نستحق أي شيء ضد الطلائع.. لعبنا مباراة سيئة

الجمعة، 15 يناير 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

صورة جماعية لوادي دجلة

على عكس الجولة الماضية بعدما أشاد بلاعبيه عقب أدائهم ضد بيراميدز، انتقد نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة فريقه عقب الهزيمة من طلائع الجيش.

وهُزم دجلة من طلائع الجيش اليوم الجمعة في سابع جولات الدوري بهدف دون رد.

وتحدث بابافاسيليو عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم نستحق أي شيء من المباراة، لعبنا مباراة سيئة".

وأردف "لأول مرة أرى اللاعبين يلعبون بتلك الطريقة ولم نستطع مجاراة طلائع الجيش في الملعب".

وواصل "أبلغت اللاعبين أن الطلائع يمر بفترة سيئة وسيخوض المباراة متحفزا ولكنهم لم يستجيبوا، علينا التعلم مما حدث قبل المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن رسالته للاعبين قال: "سنحلل المباراة وأتحدث معهم غدا حينما أصبح أكثر هدوءا".

ويحتل دجلة المركز الـ15 برصيد ست نقاط بعدما خاض سبع مباريات.

وادي دجلة طلائع الجيش في الدوري
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