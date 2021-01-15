في الجول يشرح – لماذا حصل محمد ناصف على 3 إنذارات ومشاركته قانونية أمام دجلة

إذا خسر فريقك في الدوري المصري يوما، فأخبرك أحدهم بأن المنافس أشرك لاعبا موقوفا وربما تحتسب المباراة لصالحكم، فلا تتعشم كثيرا. هذه القصة تكررت كثيرا ولم تصدق أبدا.

محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش شارك رفقة فريقه أمام وادي دجلة مساء اليوم الجمعة. الفريق العسكري فاز بهدف، وحقق أولى انتصاراته هذا الموسم.

بعد المباراة ظهرت التقارير لتشير إلى عدم صحة مشاركة محمد ناصف في اللقاء بسبب الحصول على الإنذار الثالث في المباراة السابقة، وبالتالي إيقافه عن المباراة التالية حسب لائحة الدوري المصري التي تنص على إيقاف اللاعب مباراة بعد حصوله على 3 إنذارات.

بالرجوع إلى سجلات المباريات السابقة في الدوري، ستجد بأن محمد ناصف حصل على ثلاثة إنذارات بالفعل. أمام الجونة في الجولة الأولى، ثم أمام مصر للمقاصة في الجولة الثالثة، وأخيرا أمام الزمالك في الجولة السادسة.

كيف لم يغب محمد ناصف أمام وادي دجلة؟ وكيف لمشاركته أن تكون قانونية؟

للإجابة على السؤال السابق، علينا طرح سؤال آخر.

من المعروف بأن الإنذارات لا ترحل للموسم التالي. إذا حصل أحد اللاعبين على طرد أو إنذار ثالث أو كان إيقافه مستمرا من الموسم الماضي، فيستمر تطبيق إيقافه للموسم التالي، لكن إذا كان رصيده من الإنذارات واحد أو اثنين، فوقتها لا تترحل إنذاراته للموسم التالي ويبدأ من جديد.

السؤال الهام الآن، متى يبدأ الموسم؟ بالتالي متى نبدأ حساب الإنذارات من جديد؟

في العالم كله، تكون بداية الموسم مع بداية الدوري الجديد. أو بالأحرى مع مباراة كأس السوبر إذا أقيمت قبل بداية الموسم، لكن في مصر يختلف الأمر قليلا.

في مصر، تطول نهاية الموسم وتكون المسافة بين الموسمين قليلة، فيضطر اتحاد الكرة إلى فتح باب القيد الصيفي للموسم الجديد قبل نهاية الموسم السابق.

قانونا، لا يمكن لموسم واحد أن يشهد ثلاثة فترات قيد. بالتالي، فإن اتحاد الكرة يعتبر بداية الموسم الجديد مع بداية فترة القيد للموسم الجديد، حتى لو كان الموسم السابق لم ينته.

مثال: فترة القيد الصيفي للموسم الحالي بدأت قبل مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2019/2020.

نادي مصر خاض المباراة بصفقات الفريق الجديدة بعد فتح القيد، وكانت هذه المباراة هي البداية الرسمية للموسم الجديد في الكرة المصرية 2020/2021.

محمود علاء مثلا حصل على إنذارين أمام نادي مصر، وطلائع الجيش في الكأس. ثم حصل على إنذار أمام النادي المصري في الجولة الماضية، وبالتالي سيغيب مدافع الزمالك عن لقاء الجونة المقبل لحصوله على الإنذار الثالث.

بنفس اللائحة، مشاركة محمد ناصف مع طلائع الجيش أمام وادي دجلة قانونية.

ظهير طلائع الجيش حصل على الإنذار الأول أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، ثم حصل على إنذار أمام الجونة في الجولة الأولى من الدوري، وأمام مصر للمقاصة في الجولة الثالثة.

صاحب الـ32 عاما غاب عن لقاء غزل المحلة في الجولة الرابعة للإيقاف، وعاد للمشاركة بشكل طبيعي أمام الاتحاد السكندري.

الآن حصل محمد ناصف على إنذار جديد أمام الزمالك في الجولة السادسة. إنذار هو الأول له ولا بد من حصوله على إنذارين آخرين لإيقافه عن مباراة في الدوري.

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