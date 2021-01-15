عبد الحميد بسيوني: ناصر منسي يجب أن يعذرني وحينما يصبح مدربا سيقدر الأمر

الجمعة، 15 يناير 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الأهلي - طلائع الجيش

قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش إن ناصر منسي لاعب فريقه عليه أن يعذره وأنه حينما يصبح مدربا سيقدر القرارات التي عليه اتخاذها.

ناصر منسي

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وشهدت مباراة طلائع ووادي دجلة اليوم الجمعة في سابع جولات الدوري والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد غضب من ناصر منسي فور استبداله.

وتابع في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أنا لست غاضبا من ناصر منسي يجب أن يقدر ما أمر به كمدرب فلدي مهاجم منتخب مصر الأولمبي ومصر الأول ولدي في الفريق إلى جانبه عمرو جمال وعمرو مرعي ويجب أن أقوم بالمداورة".

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وتابع "حينما يصبح مدربا سيقدر الأمر وأنا أحب ناصر منسي وأعرف أن الكرة لم تطاوعه اليوم في اللقاء".

وقدم ناصر منسي اعتذاره لمدربه على الهواء مباشرة عقب المباراة وقال: "كنت أتمنى فقط تسجيل هدفا".

وعن الفوز الأول في الدوري قال بسيوني: "كنا في أمس الحاجة لذلك الانتصار لاستعادة الثقة للاعبين لم يكن من الجيد أن نظل سبعة أسابيع دون فوز".

وأكمل "في مواجهة الزمالك التي خسرناها بثلاثية لو استغللنا فرصنا لكانت النتيجة اختلفت".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ17 وقبل الأخير بأربع نقاط بالتساوي مع الإنتاج الحربي الأخير والمقاولون صاحب المركز الـ16 ولكل منهما لقاء أقل.

ناصر منسي طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني في الدوري
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