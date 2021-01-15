أحمد سامي: أطالب من يقول بوجود خلافات في بيراميدز بإظهار الأدلة

يطالب أحمد سامي مدافع بيراميدز من يتحدث عن وجود خلافات بين لاعبي الفريق بإظهار الأدلة.

أحمد سامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتحدث أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على المقاولون العرب اليوم الجمعة في سابع جولات الدوري بثلاثة أهداف لهدف قائلا: "أطالب من يتحدث عن وجود خلافات بيننا بإظهار الأدلة لأن ما يقال غير حقيقي".

وشدد "كلنا أصدقاء وأشقاء والعلاقة بيننا جيدة للغاية".

وعن الانتصار على المقاولون قال: "كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين فهما يمران بمرحلة غير مستقرة من حيث النتائج ولكننا استطعنا الفوز".

وأكمل "بعد تسجيلنا للهدف الأول أردنا تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة خاصة أننا كنا كثيرا نتقدم في النتيجة بهدف ونتعادل في النهاية".

وتابع "مع مرور الوقت سنتحسن أكثر والانسجام بيننا سيصبح أقوى".

وبسؤاله عن انفعال عبد الله السعيد قائد الفريق على اللاعبين عقب المباراة السابقة ضد وادي دجلة بعد التعادل بهدف لمثله قال: "لم أشاهد ما حدث وإن كان انفعل فهذا لانفعاله بسبب التعادل وليس الفوز".

وأتم أحمد سامي "نحن فريق نلعب على بطولة ومن الطبيعي فقدان النقاط يؤثر علينا ويشعرنا بالضيق".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب بـ12 نقطة.