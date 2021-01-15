أحمد سامي: أطالب من يقول بوجود خلافات في بيراميدز بإظهار الأدلة

الجمعة، 15 يناير 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

أحمد سامي - أحمد سيد زيزو - طارق طه - الزمالك - بيراميدز

يطالب أحمد سامي مدافع بيراميدز من يتحدث عن وجود خلافات بين لاعبي الفريق بإظهار الأدلة.

أحمد سامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتحدث أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على المقاولون العرب اليوم الجمعة في سابع جولات الدوري بثلاثة أهداف لهدف قائلا: "أطالب من يتحدث عن وجود خلافات بيننا بإظهار الأدلة لأن ما يقال غير حقيقي".

وشدد "كلنا أصدقاء وأشقاء والعلاقة بيننا جيدة للغاية".

أخبار متعلقة
طولان: ما المانع من انتقال أسامة جلال إلى الزمالك؟ والتعامل مع مصطفى فتحي شرف مران الزمالك – ساسي ومصطفى محمد يشاركان.. وأحداد يواصل التأهيل في الدرجة الثانية – السوايسة يتصدرون مجموعة القاهرة.. وطنطا الأخير

وعن الانتصار على المقاولون قال: "كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين فهما يمران بمرحلة غير مستقرة من حيث النتائج ولكننا استطعنا الفوز".

وأكمل "بعد تسجيلنا للهدف الأول أردنا تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة خاصة أننا كنا كثيرا نتقدم في النتيجة بهدف ونتعادل في النهاية".

وتابع "مع مرور الوقت سنتحسن أكثر والانسجام بيننا سيصبح أقوى".

وبسؤاله عن انفعال عبد الله السعيد قائد الفريق على اللاعبين عقب المباراة السابقة ضد وادي دجلة بعد التعادل بهدف لمثله قال: "لم أشاهد ما حدث وإن كان انفعل فهذا لانفعاله بسبب التعادل وليس الفوز".

وأتم أحمد سامي "نحن فريق نلعب على بطولة ومن الطبيعي فقدان النقاط يؤثر علينا ويشعرنا بالضيق".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب بـ12 نقطة.

أحمد سامي بيراميدز في الدوري المقاولون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاف يقرر السماح بلعب المباريات حال توفر 11 لاعبا بدلا من 15 كحد أدنى 24 دقيقة | إفريقيا
مدرب دجلة: لم نستحق أي شيء ضد الطلائع.. لعبنا مباراة سيئة 39 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يشرح – لماذا حصل محمد ناصف على 3 إنذارات ومشاركته قانونية أمام دجلة 40 دقيقة | تقرير في الجول
عبد الحميد بسيوني: ناصر منسي يجب أن يعذرني وحينما يصبح مدربا سيقدر الأمر 44 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: أطالب من يقول بوجود خلافات في بيراميدز بإظهار الأدلة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: تصريحات راشفورد؟ ارجعوا إلى أوبتا.. ولم نناقش مصير بيل ساعة | الدوري الإنجليزي
طولان: ما المانع من انتقال أسامة جلال إلى الزمالك؟ والتعامل مع مصطفى فتحي شرف ساعة | الدوري المصري
اللعب على طريقة وليد سليمان في 4 خطوات ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول 4 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان
قد ينال إعجابك