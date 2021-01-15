طولان: ما المانع من انتقال أسامة جلال إلى الزمالك؟ والتعامل مع مصطفى فتحي شرف

الجمعة، 15 يناير 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

أفشة - أسامة جلال - الأهلي - إنبي

لا يمانع حلمي طولان المدير الفني لإنبي انتقال مدافع الفريق أسامة جلال إلى صفوف الزمالك في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال طولان عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "ليس لي قرار في انتقال أسامة جلال للزمالك فهذا أمر يخص الإدارة".

قبل أن يستدرك "لكن لو سألتني عن الرأي الفني فما المانع؟ عليه بالذهاب ليحصل على فرصته مثل أفشة وصلاح محسن والكثير من اللاعبين الذين غادروا إنبي".

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وأردف "أنا أشجع على ذلك للحصول على فرصة".

وبسؤاله عن إمكانية انتقال مصطفى فتحي للزمالك معارا حال انضمام أسامة جلال للزمالك أجاب "مصطفى ابني أنا من قمت بضمه للزمالك في موسم 2013-2014".

وواصل "مصطفى لاعب كبير والتعامل معه شرف كبير".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن طلب إنبي الحصول على 15 مليون جنيه من الزمالك للسماح لأسامة جلال بالانتقال للفريق الأبيض.

فيما يظل الخلاف بين الزمالك وإنبي حول طريقة دفع المبلغ المطلوب، إذ يريد الأول دفع 5 ملايين جنيه في القسط الأول، فيما يرغب الفريق البترولي في الحصول على 10 ملايين أولا.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من جلال (23 عاما) أنه يتمنى ارتداء القميص الأبيض للزمالك.

ولعب جلال في قطاع الناشئين بنادي إنبي وانتقل معارا لبتروجت في 2016 لمدة موسم.

ودافع عن ألوان مصر المقاصة معارا من إنبي من يناير 2018 إلى صيف 2019.

وجلال أحد الركائز الأساسية في منتخب مصر الأولمبي الذي يشارك بعد أشهر في أولمبياد طوكيو بعد تتويجه بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر 2019.

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