مران الزمالك – ساسي ومصطفى محمد يشاركان.. وأحداد يواصل التأهيل

استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري.

وحرص باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وجه خلالها الشكر لكل اللاعبين على الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق بالمباريات الماضية ببطولة الدوري.

وطلب باتشيكو من اللاعبين بذل أقصى جهد لديهم من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن كل لاعب لديه فرصة للتواجد في التشكيل الأساسي بشرط الاجتهاد، والتركيز في التدريبات.

مران الزمالك شهدت مشاركة فرجاني ساسي ومصطفى محمد لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، ركز جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال أداء عدد من التدريبات البدنية وذلك برفع بعض الأوزان أو تدريبات المرونة الجسدية.

وأخيرا، أدى حميد أحداد لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي.

ويعاني أحداد من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وخاض أحداد تدريباته التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، كما خاض ثنائي فريق الشباب سيف فاروق جعفر وحاتم سكر تدريبات تأهيلية مع النجم المغربي.

وانتظم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، في التدريبات الجماعية المقامة، إذ شارك جنش في المران الجماعي مع الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

محمد عبد الشافي خاض تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي في إطار البرنامج التجهيزي الذي يخضع له لزيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة بعد تعافيه من إصابته في الكتف التي تعرض لها قبل عدة شهور.

وتعرض كريم بامبو لكدمة في وجه القدم وذلك خلال التقسيمة الفنية التي يؤديها الفريق بتدريباته التي تقام حاليا بملعب النادي.

وفضل الجهاز الطبي للزمالك منح بامبو راحة من الجزء المتبقي من التدريبات لحين الاطمئنان عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.