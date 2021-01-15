في الدرجة الثانية – السوايسة يتصدرون مجموعة القاهرة.. وطنطا الأخير

الجمعة، 15 يناير 2021 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

تصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة والقنال في دوري الدرجة الثانية المصري بعد الفوز على طنطا، الذي هبط للمركز الأخير في الترتيب.

وفاز بورتو السويس على طنطا بهدف مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 6 نقاط في المركز الأخير.

من جهة أخرى، فاز منتخب السويس على نادي زد بهدف أبو النصر حلمي. فوز رفع رصيد منتخب السويس للنقطة الـ17 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة في المركز الثالث.

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الترسانة بدوره فاز على الزرقا بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الترسانة إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

وحقق كوكاكولا الفوز علي النصر بهدفين دون رد لحسام عبد الواحد وكريم حلاوة ليرتفع رصيد كوكاكولا إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل سرس الليان مع السكة الحديد بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد سرس الليان إلى 12 نقطة في المركز السابع، ويرتفع رصيد السكة الحديد إلى 8 نقاط في المركز الـ13.

وحقق القناة الفوز علي النجوم بهدف دون رد سجله وحيد محسن المنتقل حديثا للفريق من فاركو ليرتفع رصيد القناة إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

وستقام غدا مواجهة الداخلية مع المريخ، بينما تأجلت مواجهة جمهورية شبين مع بتروجت ليوم 25 يناير المقبل.

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