مهارة رمضان تقود بيراميدز لإسقاط المقاولون العرب بثلاثية

الجمعة، 15 يناير 2021 - 16:48

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - رمضان صبحي

تفوق بيراميدز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في قمة الجولة السابعة من الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

أهداف بيراميدز جاءت عن طريق أحمد سامي وثنائية من رمضان صبحي وسجل هدف المقاولون العرب على هيثم الجويني.

ولا يزال المقاولون العرب يبحث عن فوزه الأول على بيراميدز بمسماه الجديد إذ خسر المباراة الرابعة في الدوري أمام بيراميدز وتعادل في واحدة.

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فوز بيراميدز رفع رصيده إلى 12 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع مؤقتا بينما توقف رصيد ذئاب الجبل عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وصف المباراة

في الدقيقة 13 حصل شريف إكرامي على بطاقة صفراء بعد عرقلة لويس إدوارد خارج منطقة الجزاء.

وبعد 9 دقائق بدأ بيراميدز تهديده لمرمى حسن شاهين، بعد بينية أرسلها عبد الله السعيد لرمضان صبحي الذي سدد لكن إبراهيم صلاح أبعدها في الوقت المناسب.

هجمات أصحاب الأرض تواصلت فسدد عبد الله السعيد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها شاهين بثبات في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 42 افتتح أحمد سامي أهداف اللقاء برأسية متقنة عقب ركلة ثابتة من الجهة اليسرى نفذها طارق طه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول هدد سيف الدين الجزيري مرمى بيراميدز لكن تسديدته جاءت أعلى من العارضة.

مع بداية الشوط الثاني خرج شريف إكرامي مـتأثرا بإصابته في الركبة وشارك بدلا منه المهدي سليمان.

وفي الدقيقة 53 سجل الكولومبي لويس إدوارد هدف التعادل ألغي بداعي التسلل عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

رمضان صبحي بمهارة عالية راوغ أمير عابد وفاروقا نور الدين في كرة وسجل هدف بيراميدز الثاني على يسار شاهين في الدقيقة 61.

محاولات بيراميدز تواصلت بتسديدة لعبد الله السعيد تصدى لها شاهين بسهولة.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء أرسل السعيد عرضية أرضية إلى رمضان داخل منطقة الجزاء سددها الأخير معلنا تصدره ترتيب هدافي الدوري برصيد 4 أهداف بالتساوي مع كهربا، وهدف اللقاء الثالث.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل هيثم الجويني هدف المقاولون الشرفي مستغلا خطأ لاعبي بيراميدز، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز الثالث الموسم الحالي في الدوري.

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