طلائع الجيش يفوز لأول مرة بإسقاط دجلة.. وإنبي يزيد معاناة سيراميكا كليوباترا بضربة قاضية

الجمعة، 15 يناير 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

حقق طلائع الجيش فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز بالفوز على ضيفه وادي دجلة بهدف في ملعب جهاز الرياضة العسكري اليوم الجمعة في الجولة السابعة.

وفي ملعب بتروسبورت وجه إنبي ضربة قاضية لسيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة 90 ليفوز بنتيجة 2-1.

وارتقى إنبي للمركز الخامس في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 10 نقاط بينما تراجع كليوباترا للمركز الثامن وتوقف رصيده عند 8 نقاط.

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واستمر دجلة في المركز 15 ورصيده 6 نقاط بينما ارتقى طلائع الجيش مركزا ليصبح الـ17 ورصيده 4 نقاط.

وسجل أحمد سمير جناح الجيش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة الفيديو.

وكاد الفريق يعزز تقدمه في الوقت البديل لكن إسلام محارب أهدر ركلة جزاء أعاد الحكم تنفيذها بعدما سجلها اللاعب في المرة الأولى.

وفي ملعب بتروسبورت تقدم إنبي عن طريق جون أوكوي في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من علي فوزي الظهير الأيمن.

وأدرك كليوباترا التعادل من ركلة جزاء نفذها شريف دابو في الدقيقة 34 احتسبها الحكم بعد مراجعة الفيديو.

واقتنص إنبي الفوز بهدف النيجيري دينوبيتر جودي في الدقيقة 90 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويحل إنبي ضيفا على الاتحاد يوم الإثنين بينما يستضيف سيراميكا فريق طلائع الجيش.

ويلعب دجلة يوم الأربعاء ضد المصري.

الدوري المصري طلائع الجيش إنبي وادي دجلة سيراميكا كليوباترا
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