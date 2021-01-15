مران الأهلي - مشاركة مروان محسن.. وموسيماني يركز على الجانب الخططي

الجمعة، 15 يناير 2021 - 16:17

كتب : حسام نور الدين

مروان محسن - الأهلي - طلائع الجيش

شارك مروان محسن لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة في مران الفريق على ملعب مختار التتش.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعافى مهاجم القلعة الحمراء من فيروس كورونا وخاض تدريبات تأهيلية في الأيام الماضية.

وتحدث بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مع اللاعبين عن أمور فنية وخططية قبل انطلاق المران.

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وركز الجنوب إفريقي على الجوانب الخططية بتدريبات متنوعة للاعبين.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي يوم الأحد في ملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة متساويا مع الزمالك بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل أمام وادي دجلة.

وفي 21 يناير يستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب.

مروان محسن الأهلي
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