واين روني يعلق حذاءه

أعلن واين روني نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق اعتزاله كرة القدم ليتفرغ لعمله كمدرب لنادي ديربي كاونتي الذي يقوده منذ نوفمبر الماضي.

واين روني النادي : ديربي كاونتي

وانضم روني (35 عاما) لديربي كاونتي كلاعب في يناير 2020 ومنذ أشهر تولى قيادة الفريق فنيا بصفة مؤقتة.

والآن سيصبح روني مدربا مستمرا لديربي كاونتي وليس مؤقتا.

وروني أحد أفضل المهاجمين في تاريخ يونايتد ومنتخب إنجلترا.

وهو أكثر من سجل لمنتخب الأسود الثلاثة برصيد 53 هدفا.

وبدأ روني في إيفرتون قبل أن ينضم ليونايتد في 2004.

وبعد 13 عاما في قلعة أولد ترافورد عاد إلى إيفرتون وبعد سنة انتقل لدي سي يونايتد الأمريكي لمدة عام ونصف.

وتوج روني بـ17 لقبا مع مانشستر يونايتد.