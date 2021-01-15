واين روني يعلق حذاءه

الجمعة، 15 يناير 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

واين روني - ديربي كاونتي

أعلن واين روني نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق اعتزاله كرة القدم ليتفرغ لعمله كمدرب لنادي ديربي كاونتي الذي يقوده منذ نوفمبر الماضي.

واين روني

النادي : ديربي كاونتي

وانضم روني (35 عاما) لديربي كاونتي كلاعب في يناير 2020 ومنذ أشهر تولى قيادة الفريق فنيا بصفة مؤقتة.

والآن سيصبح روني مدربا مستمرا لديربي كاونتي وليس مؤقتا.

أخبار متعلقة
مونديال اليد – هداف إسبانيا لـ في الجول: لم نكن متحمسين لمواجهة مصر في 2019.. وغياب الجماهير يقلل من خطورتهم انتهت في الدوري - بيراميدز (3) (1) المقاولون.. فوز طلائع الجيش وإنبي محسن أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج تدعيم هذه المراكز الأربعة إصابة بركات بفيروس كورونا

وروني أحد أفضل المهاجمين في تاريخ يونايتد ومنتخب إنجلترا.

وهو أكثر من سجل لمنتخب الأسود الثلاثة برصيد 53 هدفا.

وبدأ روني في إيفرتون قبل أن ينضم ليونايتد في 2004.

وبعد 13 عاما في قلعة أولد ترافورد عاد إلى إيفرتون وبعد سنة انتقل لدي سي يونايتد الأمريكي لمدة عام ونصف.

وتوج روني بـ17 لقبا مع مانشستر يونايتد.

واين روني
نرشح لكم
أخر الأخبار
قطر تنتقم من أنجولا في مباراة ضحيتها الحكم 11 دقيقة | مصر 2021
في الدرجة الثانية – السوايسة يتصدرون مجموعة القاهرة.. وطنطا الأخير 27 دقيقة | مصر
تأجيل انتخابات برشلونة بسبب الوضع الوبائي 59 دقيقة | أوروبا
مهارة رمضان تقود بيراميدز لإسقاط المقاولون العرب بثلاثية ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش يفوز لأول مرة بإسقاط دجلة.. وإنبي يزيد معاناة سيراميكا كليوباترا بضربة قاضية ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - مشاركة مروان محسن.. وموسيماني يركز على الجانب الخططي 2 ساعة | مصر
واين روني يعلق حذاءه 2 ساعة | أوروبا
محسن أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج تدعيم هذه المراكز الأربعة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول 4 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان
قد ينال إعجابك