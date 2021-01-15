محسن أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج تدعيم هذه المراكز الأربعة
الجمعة، 15 يناير 2021 - 15:44
كتب : ياسر الشريف
شدد محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق والمدرب العام للجونة أن الأول يحتاج تدعيم قائمته ليعود منافسا قويا في البطولات المحلية.
وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"الإسماعيلي يمر بظروف صعبة، يحتاج للهدوء حتى يستطيع مسؤولوه العمل وألا يتشتت اللاعبون".
وواصل "الإسماعيلي يحتاج 4 لاعبين بسرعة لاستكمال قائمته، ظهير أيمن وظهير أيسر وقلب دفاع ومهاجم".
وأتم "أتمنى عودة الفريق لمكانته المرموقة".
وودع فريق الدراويش البطولة العربية منذ أيام بالخسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة 3-صفر في إياب نصف النهائي.
ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط.
ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب يوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري.
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