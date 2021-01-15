محسن أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج تدعيم هذه المراكز الأربعة

شدد محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق والمدرب العام للجونة أن الأول يحتاج تدعيم قائمته ليعود منافسا قويا في البطولات المحلية.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"الإسماعيلي يمر بظروف صعبة، يحتاج للهدوء حتى يستطيع مسؤولوه العمل وألا يتشتت اللاعبون".

وواصل "الإسماعيلي يحتاج 4 لاعبين بسرعة لاستكمال قائمته، ظهير أيمن وظهير أيسر وقلب دفاع ومهاجم".

وأتم "أتمنى عودة الفريق لمكانته المرموقة".

وودع فريق الدراويش البطولة العربية منذ أيام بالخسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة 3-صفر في إياب نصف النهائي.

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط.

ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب يوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري.