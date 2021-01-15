محسن أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج تدعيم هذه المراكز الأربعة

الجمعة، 15 يناير 2021 - 15:44

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

شدد محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق والمدرب العام للجونة أن الأول يحتاج تدعيم قائمته ليعود منافسا قويا في البطولات المحلية.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"الإسماعيلي يمر بظروف صعبة، يحتاج للهدوء حتى يستطيع مسؤولوه العمل وألا يتشتت اللاعبون".

وواصل "الإسماعيلي يحتاج 4 لاعبين بسرعة لاستكمال قائمته، ظهير أيمن وظهير أيسر وقلب دفاع ومهاجم".

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وأتم "أتمنى عودة الفريق لمكانته المرموقة".

وودع فريق الدراويش البطولة العربية منذ أيام بالخسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة 3-صفر في إياب نصف النهائي.

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط.

ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب يوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري.

الإسماعيلي محمد محسن أبو جريشة
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