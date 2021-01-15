إصابة بركات بفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

مران المنتخب - محمد بركات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد بركات نجم مصر والإسماعيلي والأهلي السابق ومدير منتخب مصر حاليا بفيروس كورونا.

وظهرت نتيجة المسحة الطبية إيجابية للاعب الوسط السابق البالغ عمره 45 عاما.

ويخضع بركات للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأصيب عدد كبير من عناصر المنظومة الرياضية المصرية بفيروس كورونا مثل بيتسو موسيماني وإبراهيم حسن وعماد النحاس ولاعبين كثيرين.

ويشغل بركات منصب مدير المنتخب منذ تعيين الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب حسام البدري.

وجمع الفراعنة 8 نقاط في تصفيات كأس إفريقيا 2021 بالفوز مرتين على توجو والتعادل مع كينيا وجزر القمر.

وتوج بركات كلاعب مع الفراعنة بكأس إفريقيا 2006 على حساب كوت ديفوار.

محمد بركات
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