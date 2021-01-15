انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من كأس العالم للأندية 2020.

ومن المقرر إقامة مونديال الأندية بدءا من الأول من فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته.

وجاء بيان "فيفا" عبر موقعه:

"تم إبلاغ فيفا اليوم من قبل نادي أوكلاند سيتي بأنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها السلطات النيوزيلندية، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2020".

"على الرغم من الاتصالات المنتظمة بين فيفا والنادي والاتحاد النيوزيلاندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الأخيرة، فإن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

"سيقوم فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بتنفيذ بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة".

FIFA has today been informed by @AucklandCity_FC that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in next month's FIFA Club World Cup 👉 https://t.co/VMH1V0BM8R pic.twitter.com/Wt9utzViCk — FIFA.com (@FIFAcom) January 15, 2021

وبذلك لن تقام المباراة الأولى التمهيدية من المسابقة والتي تجمع الدحيل القطري وأوكلاند سيتي، ليبدأ الفريق القطري من الدور الثاني.

وعلى ضوء ذلك ستشارك أندية الدحيل القطري والأهلي وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

وستجرى قرعة البطولة في زيورخ بسويسرا يوم 19 يناير المقبل.

ويعد أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة بواقع 9 مرات.

وشهدت نسخة 2014 أفضل إنجاز للنادي النيوزيلاندي باحتلال المركز الثالث في البطولة.

وسبق أن واجه أوكلاند، الأهلي في نسخة 2006 وحينها فاز الأهلي بنتيجة 2-0، بثنائية محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو.