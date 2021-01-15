التشكيل - بيراميدز يهاجم بـ تراوري وعادل.. والجزيري يقود المقاولون
الجمعة، 15 يناير 2021 - 13:33
كتب : FilGoal
أعلن بيراميدز والمقاولون العرب تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حارس المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: طارق طه - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي
وسط الملعب: عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد
الهجوم: رمضان صبحي - إريك تراوري - إبراهيم عادل
بينما المقاولون:
حارس المرمى: حسن شاهين
الدفاع: حسن الشامي - فاروق نور الدين - محمد سمير - أمير عابد
وسط الملعب: إبراهيم صلاح - محمد مجلي - يوسف الجوهري
الهجوم: محمد حمدي زكي - سيف الدين الجزيري - لويس إدوارد
ويحتل بيراميدز المركز السادس ورصيده 9 نقاط.
بينما المقاولون العرب في المركز 17 ورصيده 4 نقاط.
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