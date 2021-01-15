التشكيل - بيراميدز يهاجم بـ تراوري وعادل.. والجزيري يقود المقاولون

أعلن بيراميدز والمقاولون العرب تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: طارق طه - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

وسط الملعب: عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد

الهجوم: رمضان صبحي - إريك تراوري - إبراهيم عادل

بينما المقاولون:

حارس المرمى: حسن شاهين

الدفاع: حسن الشامي - فاروق نور الدين - محمد سمير - أمير عابد

وسط الملعب: إبراهيم صلاح - محمد مجلي - يوسف الجوهري

الهجوم: محمد حمدي زكي - سيف الدين الجزيري - لويس إدوارد

ويحتل بيراميدز المركز السادس ورصيده 9 نقاط.

بينما المقاولون العرب في المركز 17 ورصيده 4 نقاط.