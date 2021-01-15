صلاح: أريد خوض 95 دقيقة وليس 90 لكل مباراة.. ونحاول الفوز في ظل الإصابات وكورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 - 11:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميتييلاند - دوري أبطال أوروبا

أوضح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن يريد أن يلعب كل دقائق المباريات مع الفريق لكنه يحترم قرار يورجن كلوب المدير الفني.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

كما تحدث عن المنافسة على الألقاب في ظل الإصابات وتأثير تفشي فيروس كورونا.

وقال صلاح في حواره عبر قناة "بي إن سبورتس": "أريد أن ألعب في كل دقيقة وكل المباريات، أريد خوض 95 دقيقة وليس 90 دقيقة لكن في النهاية احترم قرار المدرب".

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وتحدث عن تفشي فيروس كورونا وتأثيره على المنافسة قائلا:"الوضع مختلف بسبب فيروس كورونا، هناك فرق تفوز لأن اللعب دون جمهور يؤثر عليك سواء داخل أو خارج ملعبك، والفرق كلها لديها نفس الفرصة للفوز بالمباريات".

وأضاف "الأمور كانت صعبة والآن عدنا للإغلاق مجددا، وهذا أثر على كل الجميع، وهناك فرق محظوظة وأرى أن كل الفرق قريبة من بعضها الموسم الحالي لأنها تفوز أو تخسر".

وتابع "ما زال الحديث مبكرا عن حسم هوية بطل الدوري، وأتمنى أن يكون ليفربول في النهاية".

وتطرق للحديث عن الإصابات أيضا "لها دور لأننا خسرنا مدافعين ثم أصيب جويل ماتيب وعاد، ويلعب فابينيو حاليا في الدفاع، هذا يؤثر على الفريق".

وأتم "فيرجيل فان دايك من أفضل مدافعي العالم وعلينا التعامل مع الوضع ونحاول الفوز بكل المباريات من أجل التتويج باللقب دون التركيز على الإصابات".

صلاح شارك في 25 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات سجل 17 هدفا وصنع 4.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي في إنجلترا ليفربول
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