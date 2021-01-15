مونديال اليد - أسامة الجزيري لـ في الجول: نريد تحسين مركز تونس.. ومصر في المربع الذهبي

يسعى أسامة الجزيري لاعب الأهلي المصري ومنتخب تونس أن يحقق فريقه ترتيب أفضل في بطولة العالم الحالية.

وكشف الجزيري عن تأثير جائحة كورونا على جميع المنتخبات من حيث التحضيرات الأخيرة.

وقال الجزيري لـ FilGoal.com: "حضرنا للبطولة بشكل جيد، وأقمنا معسكر جيد في قطر بخوض ثلاث مباريات ودية أمام إسبانيا وقطر والأرجنتين".

وتابع "عدنا إلى تونس لخوض ثلاث مباريات ودية أخرى أمام فريق إيفري الفرنسي".

وأضاف "جئنا إلى مصر وهدفنا تشريف كرة اليد التونسية والعربية من خلال بطولة العالم".

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثانية الأصعب بين المجموعات الثمانية بجوار منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.

وكشف نجم تونس "جائحة كورونا أثرت على تحضيرات المنتخب بالتأكيد ولكن ذلك حدث للجميع، كان لدينا مباريات ودية في سويسرا لكن لم يحدث بسبب الوباء".

وشدد "نريد تحسين ترتيب المنتخب في بطولة العالم الأخيرة وإن شاء الله يكون الفريق في كامل تركيزه".

وعن احترافه في الأهلي المصري قال: "تجربة احترافي الحالية في مصر مع النادي الأهلي بالتأكيد ساعدتني في التأقلم قبل القدوم لخوض بطولة العالم وأتمنى تقديم كأس عالم ممتاز".

وعن توقعاته للمربع الذهبي كشف الجزيري "أتوقع تأهل منتخبات الدنمارك والنرويج وإسبانيا ومصر إلى نصف النهائي، إن شاء الله مصر تقدم نتيجة كويسة".

وبالحديث عن زيادة المنتخبات المشاركة إلى 32 أتم تصريحاته "أرى ذلك أمر جيد بسبب زيادة عدد المباريات وسيساعد على تحسين مستوى كرة اليد".