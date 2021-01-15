مونديال اليد - حسين زكي: المقارنة مع الأحمر مثل ميسي وكريستيانو.. والدرع جوكر

أشاد حسين زكي مدرب الزمالك ونجم منتخب مصر السابق بـ أحمد الأحمر ووصف المقارنة بينهما مثل الفارق بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ووصف يحيى الدرع بالمحارب والجوكر.

وقال حسين زكي عبر قناة "MBC مصر": "أحمد الأحمر اسم كبير جدا ومن الأسماء التي صنعت بصمة كبيرة في كرة اليد".

وأضاف "يكفى أنه الهداف التاريخي لمصر في بطولة العالم".

وأكمل "المقارنة بيني وبين أحمد الأحمر مثل المقارنة بين ليونيل ميسي ورونالدو، وأنا كريستيانو".

وأشاد بيحيى الدرع قائلا: " يأتي بعد الأحمر، يحيى الدرع لأنني أراه من الأفضل في مصر حاليا".

وأتم "ألقبه بالمحارب لأنه من اللاعبين لا غنى عنها وجوكر يلعب في أي مركز ويتمناه أي مدرب في الملعب".

وبدأ منتخب مصر مشواره في مونديال اليد بالفوز 35-29 على تشيلي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، غدا السبت.