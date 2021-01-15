أحمد حسن: الأهلي رفضني بـ7 آلاف جنيه في 93.. وانتقلت لـ الإسماعيلي بربع مليون

الجمعة، 15 يناير 2021 - 10:48

كتب : FilGoal

أحمد حسن

كشف أحمد حسن نجم مصر والإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق أنه كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر في 1993 لكن النادي رفض شراءه مقابل 7 آلاف جنيه.

وقال "الصقر" عبر قناة أون تايم سبورتس:"انتقلت لأسوان من مركز شباب مغاغة بـ11 ألف جنيه (في 1993)، والأهلي آنذاك رفض دفع 7 آلاف جنيه لشرائي".

وأضاف بطل كأس إفريقيا 4 مرات مع الفراعنة "الأهلي لم يكن وقتها يدفع أكثر من 5 آلاف جنيه في لاعب ناشئ. وفي القناة لم يقتنع بي كابتن صلاح أبو جريشة".

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واستمر حسن (45 عاما) "لعبت في أسوان 10 أشهر، وبعد ذلك طلبني الأهلي مقابل 120 ألف جنيه، لكن الإسماعيلي حسم الصفقة بربع مليون جنيه".

وأتم "وبدأت رحلة احترافي مع كوجاليسبور التركي مقابل 400 ألف دولار".

كان الصقر لاعبا في منتخب مصر وهو ينتمي للنادي الإسماعيلي وشارك في كأس إفريقيا 1996 و1998.

لعب في تركيا 8 مواسم ثم قضى سنتين مع أندرلخت البلجيكي قبل أن يعود لمصر من بوابة الأهلي في 2008.

وارتدى حسن قميص الزمالك لمدة سنتين قبل أن يعلق حذاءه في 2013.

وحسن نجم وسط مصر السابق هو أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم شارك في مباريات دولية معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مثل مصر في 184 مباراة وسجل 33 هدفا.

وخاض الصقر تجربة تدريبية قصيرة مع بتروجت وقاد بيراميدز في لقاء وحيد بصفة مؤقتة.

أحمد حسن
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