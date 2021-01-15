مواعيد مباريات الجمعة 15 يناير 2021.. بيراميدز ضد المقاولون ودربي روما

الجمعة، 15 يناير 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

تجري اليوم الجمعة 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز تنطلق جميعها في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

فيلعب بيراميدز ضد المقاولون العرب (أون تايم سبورتس 1) ويصطدم إنبي بسيراميكا كليوباترا (أون تايم سبورتس 2).

ويلعب أيضا طلائع الجيش ضد وادي دجلة.

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وتشهد كأس العالم لكرة اليد 8 مباريات أبرزها تونس وبولندا (9:30 مساء - أون تايم سبورتس 3).

وفي الدوري الإيطالي يصطدم لاتسيو بروما في دربي العاصمة وتنقل beIN 4 المواجهة التي تنطلق 9:45 مساء.

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