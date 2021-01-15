الأهلي يكشف: من حقنا استبدال أي لاعب قبل المونديال بـ24 ساعة.. وطريقة التعامل مع مصاب كورونا

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي عن تفاصيل اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادا لخوض كأس العال للأندية.

وقال محمد شوقي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "فيفا أوضح لنا إننا سندخل فقاعة ولن يسمح لأي شخص بالخروج منها أو الدخول إليها".

وواصل "كل ذلك للحفاظ على الجميع من العدوى من فيروس كورونا".

وعن كيفية التعامل مع أي شخص أصيب بكورونا خلال البطولة قال: "سيتم عزله وإجراء مسحة جديدة للتأكد أولا تحسبا لو كانت النتيجة خادعة كما يحدث حاليا".

وأضاف "يحق لنا استبدال أي لاعب قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة ولنا والمحدد لها يوم 4 فبراير المقبل".

وأتم "حتى لو يتبقى 18 ساعة قبل المباراة فلا يحق لنا الاستبدال، يجب قبل المباراة بـ24 ساعة".