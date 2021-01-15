مونديال اليد – البرتغال تهزم أيسلندا بصعوبة

الجمعة، 15 يناير 2021 - 00:25

كتب : أحمد العريان

البرتغال وأيسلندا - كأس العالم لكرة اليد 2021

فاز منتخب البرتغال على نظيره الأيسلندي بنتيجة 25-23 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم البرتغال بنتيجة 11-10.

وفي شوط المباراة الثاني، حافظت البرتغال على فارق الأهداف، لتفوز بنتيجة 25-23.

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الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة الثانية في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد أيسلندا عند النقطة لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

الجزائر كانت قد فازت على المغرب في المباراة الأخرى بتلك المجموعة بنتيجة 24-23، لتحل الجزائر ثانيا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع المغرب يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من البطولة، فيما تلعب الجزائر مع أيسلندا.

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