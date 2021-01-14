مونديال اليد – فرنسا تبدأ البطولة بفوز على النرويج

الخميس، 14 يناير 2021 - 23:49

كتب : أحمد العريان

منتخب فرنسا لكرة اليد

بدأت فرنسا مشوراها في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بالفوز على النرويج.

وفازت فرنسا على النرويج بنتيجة 28-24 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 13-13 بين الفريقين.

أخبار متعلقة
مونديال اليد – في حضور مميز لـ لازاروفيتش.. السويد تهزم مقدونيا الشمالية وتتصدر مجموعة مصر مونديال اليد – سلوفينيا تكتسح كوريا الجنوبية في أكبر نتائج البطولة مونديال اليد - بعد 4 ساعات من الوصول.. سويسرا تهزم النمسا وتقترب من الدور الرئيسي قصة "حلاق" سيبقى داخل الكبسولة المغلقة لـ مونديال اليد حتى نهاية البطولة

وفي شوط المباراة الثاني، استطاعت فرنسا حسم اللقاء بنتيجة 28-24.

ويسلي باردين حارس فرنسا قدم مباراة كبيرة، استحق على إثرها الحصول على جائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى نقطتين في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بفارق هدف واحد عن سويسرا، فيما تجمد رصيد النرويج عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

وتلتقي فرنسا مع النمسا في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل، فيما تلعب سويسرا مع النرويج.

مونديال اليد فرنسا النرويج كأس العالم لكرة اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا كلاسيكو في نهائي السوبر الإسباني.. أسد بلباو يفترس ريال مدريد 12 دقيقة | أوروبا
العقدة اللندنية مستمرة.. أرسنال يتعادل مع كريستال بالاس 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال اليد – فرنسا تبدأ البطولة بفوز على النرويج 32 دقيقة | مصر 2021
مونديال اليد – في حضور مميز لـ لازاروفيتش.. السويد تهزم مقدونيا الشمالية وتتصدر مجموعة مصر ساعة | مصر 2021
البنك الأهلي لـ في الجول: موافقة مبدئية على انتقال بامبو ومصطفى فتحي.. ورد مُنتظر ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – رئيس الزمالك يعقد جلسة مع عبد الله جمعة للتجديد ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد – سلوفينيا تكتسح كوريا الجنوبية في أكبر نتائج البطولة 2 ساعة | مصر 2021
انتهت في إنجلترا – أرسنال (0) - (0) كريستال بالاس.. التعادل يحكم المواجهة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك