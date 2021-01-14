مونديال اليد – فرنسا تبدأ البطولة بفوز على النرويج

بدأت فرنسا مشوراها في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بالفوز على النرويج.

وفازت فرنسا على النرويج بنتيجة 28-24 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 13-13 بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاعت فرنسا حسم اللقاء بنتيجة 28-24.

ويسلي باردين حارس فرنسا قدم مباراة كبيرة، استحق على إثرها الحصول على جائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى نقطتين في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بفارق هدف واحد عن سويسرا، فيما تجمد رصيد النرويج عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

وتلتقي فرنسا مع النمسا في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل، فيما تلعب سويسرا مع النرويج.