مونديال اليد – في حضور مميز لـ لازاروفيتش.. السويد تهزم مقدونيا الشمالية وتتصدر مجموعة مصر

الخميس، 14 يناير 2021 - 23:08

كتب : أحمد العريان

كيريل لازاروفيتش أسطورة اليد المقدونية

تصدر المنتخب السويدي ترتيب المجموعة السابعة التي تضم مصر بفارق الأهداف، وذلك بعد الفوز على مقدونيا الشمالية.

وفازت السويد على مقدونيا الشمالية بنتيجة 32-20 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد بـ مصر 2021.

وأنهت السويد شوط المباراة الأول متقدمة بنتيجة 16-11.

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وفي شوط المباراة الثاني، وسع الفريق السكندنافي الفارق إلى 12 هدفا، ليفوزا بنتيجة 32-20.

الفوز رفع رصيد السويد إلى نقطتين في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مصر التي فازت على تشيلي بفارق 6 أهداف.

في المقابل تجمد رصيد مقدونيا عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير خلف تشيلي.

حضور مميز

مقدونيا شاركت في البطولة باللحظات الأخيرة بدلا من التشيك التي انسحبت من البطولة قبل يومين بسبب تفشي فيروس كورونا في أفراد الفريق.

المباراة شهدت تواجد كيريل لازاروفيتش أسطورة منتخب مقدونيا الشمالية. حضور مميز لصاحب الـ40 عاما بعدما كان حاضرا رفقة منتخب بلاده عام 1999 في مصر أيضا حين استضافت أرض الكنانة بطولة كأس العالم لليد، والآن بعد 22 عاما يعود الأسطورة المقدونية لأرض مصر للمشاركة في البطولة مجددا.

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وتلتقي السويد في الجولة الثانية مع تشيلي يوم السبت المقبل، فيما ستحل مقدونيا ضيفا على مصر في اليوم نفسه.

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