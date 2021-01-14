البنك الأهلي لـ في الجول: موافقة مبدئية على انتقال بامبو ومصطفى فتحي.. ورد مُنتظر

كشف أشرف نصار رئيس البنك الأهلي عن موافقة الزمالك بشكل مبدأي على انتقال لاعبي الفريق كريم بامبو ومصطفى فتحي لصفوف الفريق.

وقال رئيس البنك الأهلي لـFilGoal.com: "الزمالك أبدى موافقة مبدئية خلال جلسة جمعت بيننا على انضمام بامبو ومصطفى فتحي على سبيل الإعارة لنا".

وواصل "حسم كافة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات سيكون الأسبوع المقبل".

وتابع "لم نتحدث مع أي من اللاعبين حتى الآن والزمالك سيتحدث معهما وسيبلغنا بقرار كل منهما عقب عدة أيام".

وأتم "تفاصيل التعاقد مع كل لاعب سنتفق عليها فور حصولنا على رد الزمالك".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موافقة الزمالك على إعارة بامبو ومصطفى فتحي للبنك الأهلي لموسم ونصف.

وسيتضمن التعاقد شرطا لاستمرار البنك الأهلي في الدوري الممتاز للموسم المقبل كي تستمر الإعارة، أو أن يعود الثنائي إلى الزمالك مع نهاية الموسم.

كريم بامبو انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الماضي، فيما لم يلعب هو أو مصطفى فتحي أي دقيقة خلال الموسم الجاري حتى الآن.