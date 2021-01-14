خبر في الجول – رئيس الزمالك يعقد جلسة مع عبد الله جمعة للتجديد

عقد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك، جلسة مع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق لتمديد تعاقده.

وعلم FilGoal.com بأن رئيس الزمالك عقد جلسة مع عبد الله جمعة على هامش مران الفريق قبل يومين، واستمرت حوالي ربع ساعة.

رئيس الزمالك اتفق مع اللاعب خلال الجلسة على تمديد التعاقد، على أن يجمعهما جلسة أخرى في وقت لاحق لتوقيع العقود.

تعاقد عبد الله جمعة مع الزمالك مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ25 عاما شارك حتى الآن في ثلاث مباريات مع الزمالك في الدوري بعد التعافي من فيروس كورونا، وبمجموع 98 دقيقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.