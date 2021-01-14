مونديال اليد – سلوفينيا تكتسح كوريا الجنوبية في أكبر نتائج البطولة

الخميس، 14 يناير 2021 - 22:12

كتب : أحمد العريان

سلوفينيا - كوريا الجنوبية - كأس العالم لليد 2021

اكتسح المنتخب السلوفيني، نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 51-29 على صالة استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد.

شوط المباراة الأول انتهى بفارق 9 أهداف لـ سلوفينيا بنتيجة 25-16.

وفي شوط المباراة الثاني، رفع السلوفينيون الفارق إلى 22 نقطة وحققوا الفوز بنتيجة 51-29.

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كوريا الجنوبية تشارك في البطولة بمنتخب مكون من فئتي الشباب والناشئين.

الفوز منح سلوفينيا أول ثلاث نقاط في البطولة، ليتصدروا المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند لا شيء من النقاط.

ويأتي منتخبا بيلاروسيا، والاتحاد الروسي في المركزين الثاني والثالث بالتساوي بعدما تعادلا قبل تلك المباراة.

وتلتقي سلوفينيا مع الاتحاد الروسي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من البطولة، فيما تلعب كوريا الجنوبية مع بيلاروسيا.

مونديال اليد سلوفينيا كوريا الجنوبية
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