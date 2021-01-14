انتهت في السوبر الإسباني - ريال مدريد (1) (2) أتليتك بلباو.. سقوط حامل اللقب

يلتقي ريال مدريد مع أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا روساليدا بمدينة مالاجا.

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نهاية المباراة

+96 تسديدة خطيرة من مندي بقدمه اليمنى تمر أعلى العارضة

ق.88 دخول ماريانو دياز بدلا من بنزيمة

ق.88 تهديد خطير من راموس بعد عرضية فينيسيوس التي مرت بجوار القائم مباشرة

ق.82 بنزيمة يسجل مجددا بشكل رائع لكنه كان متسللا، وتقنية الفيديو تؤكد القرار هذه المرة

ق80 فياليبري يهدر انفرادا صريحا في أول لمسة بعد تألق كورتوا

ق.75 جوووووووول بنزيمة يسجل الأول لـ ريال مدريد بعد تصحيح تقنية الفيديو

ق.74 هدف أبيض لـ ريال مدريد بعد تمريرة كاسيميرو لـ بنزيمة الذي سجل من موضع تسلل

ق.69 تسديدة جديدة من أسينسيو على العارضة

ق.67 دخول فينيسيوس وفالفيردي بدلا من هازارد ومودريتش

ق.62 القائم يصد تسديدة أسينسيو بعد عرضية هازارد

ق.58 تسديدة من أسينسيو تمر أعلى العارضة بقليل

ق.54 بلباو يضيع فرصة قتل المباراة! عرضية من دي ماركوس ورأسية من مونيايين تمر بجوار القائم بسنتيمترات

بداية الشوط الثاني

دخول ناتشو بدلا من فاران بين الشوطين

نهاية الشوط الأول

ق.38 جوووووووول راؤول جارسيا يضيف الثاني من ركلة جزاء لـ بلباو

ق.37 ركلة جزاء لـ بلباو بعد عرقلة لوكاس فاسكيز لـ إنييجو مارتينيز

ق.31 تهديد جديد من مدريد! عرضية من لوكاس ولمسة من أسينسيو تمر أمام المرمى بغرابة

ق.27 تسديدة من مونيايين من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها كورتوا دون عناء

ق.26 اختراق من أسينسيو من الجهة اليمنى وتسديدة يسارية تمر بجوار القائم

ق.23 تسديدة خطيرة جديدة من راؤول جارسيا باليسار هذه المرة، لكنها تمر بجوار القائم

ق.18 جوووووول راؤول جارسيا يسجل الهدف الأول لـ بلباو بعد انفراد بـ كورتوا

ق.13 تمريرة رائعة من كاسيميرو نحو هازارد في ظهر الدفاع، لكن لاعبي بلباو يبعدون الكرة في اللحظة الأخيرة قبل البلجيكي

ق.10 تسديدة يسارية من هازارد يتصدى لها سيمون وتخرج إلى ركنية

بداية المباراة

إصابة سيرخيو راموس خلال الإحماء لكنه يتواجد في التشكيل الأساسي بشكل طبيعي

بداية المباراة بعد قليل