مونديال اليد - بعد 4 ساعات من الوصول.. سويسرا تهزم النمسا وتقترب من الدور الرئيسي

الخميس، 14 يناير 2021 - 21:30

كتب : أحمد العريان

لاعبو سويسرا يحتفلون بعد الفوز على النمسا في الجولة الأولى لكأس العالم لليد

وصلت بعثة المنتخب السويسري إلى مصر في الثالثة مساء اليوم الخميس، وفي السابعة مساء كان عليهم ملاقاة النمسا.

فازت سويسرا على النمسا بنتيجة 28-25 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس العالم لليد 2021 في مصر.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 13-13.

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وفي شوط المباراة الثاني، استطاعت سويسرا التفوق والفوز بنتيجة 28-25.

سويسرا شاركت في البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الفريق.

ورغم وصول سويسرا إلى مصر اليوم الخميس فقط، لكنهم حققوا الفوز ليقتربوا جدا من الدور الرئيسي للبطولة.

فوز سويسرا منحها نقطتين في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد النمسا عند لا شيء من النقاط.

وتلتقي فرنسا مع النرويج بعد قليل في المباراة الأخرى من الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

سويسرا ستلعب مع النرويج يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، فيما ستلعب النمسا مع فرنسا.

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