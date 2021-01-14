الهزيمة الأولى مع حجازي.. أبها يُسقط الاتحاد بهدف قاتل

الخميس، 14 يناير 2021 - 21:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جده - الصورة من حساب الاتحاد

كتب أبها الهزيمة الأولى لاتحاد جدة في وجود مدافعه أحمد حجازي اليوم الخميس في الجولة 13 من المسابقة.

وانتصر أبها على مضيفه الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة بهدف دون رد سجله كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد مباشر للاتحاد سعود شيبة في الدقيقة 15.

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وتعد هذه هي الهزيمة الثانية للاتحاد خلال الموسم الجاري في الدوري بعد الخسارة في الجولة الأولى ضد الاتفاق بهدفين لهدف.

لكن الهزيمة الأولى لم يكن حجازي متواجدا وغاب عن اللقاء فيما شارك ضد أبها.

وشارك حجازي مع الاتحاد في 14 مباراة في كل البطولات فاز في سبع مرات وتعادل في ست لقاءات وهُزم في لقاء وحيد.

وتجمد رصيد الاتحاد بسبب تلك الهزيمة عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

فيما يأتي أبها سادسا بـ20 نقطة.

اتحاد جدة أبها حجازي
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