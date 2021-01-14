تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي أمام بلباو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهد التشكيل تواصل الدفع بالبلجيكي إدين هازارد كجناح أيسر، مع التعويل على ماركو أسينسيو كجناح أيمن.

كما يلعب لوكاس فاسكيز كظهير أيمن لتعويض غياب داني كارباخال المصاب، وتم استبعاد ألفارو أودريوزولا من قائمة المباراة.

وتعرف سيرخيو راموس للإصابة خلال الإحماء وصدرت تقارير عن تعويضه بـ ناتشو، لكنه واصل التواجد في التشكيل رغم ذلك.

ويلتقي الفائز مع برشلونة في النهائي يوم الأحد القادم على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – إدين هازارد

دكة البدلاء: أندري لونين – إيدير ميليتاو - ناتشو – مارسيلو – فيدي فالفيردي – مارتن أوديجارد – إيسكو ألاركون – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أندر كابا – أوناي نونييز – إنييجو مارتينيز – ميكيل بالينزياجا

الوسط: أوسكار دي ماركوس – داني جارسيا – ميكيل فينسيدور – إيكر مونيايين

الهجوم: إنياكي ويليامز – راؤول جارسيا