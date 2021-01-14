قصة "حلاق" سيبقى داخل الكبسولة المغلقة لـ مونديال اليد حتى نهاية البطولة

الخميس، 14 يناير 2021 - 21:08

كتب : أحمد الخولي

كأس العالم لكرة اليد 2021

مٌصفف شعر "حلاق" دخل الكبسولة المغلقة لبطولة كأس العالم لليد، فتقرر استمراره حتى نهايتها.

كشف ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة باللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد بـ مصر 2021، عن تفاصيل مغامرة أحد مصففي الشعر ودخوله إلى معسكر منتخب مصر.

وقال الششتاوي في تصريحات للصحفيين: "لاعبو منتخب مصر طلبوا مصفف شعر (حلاق) لتهذيب شعرهم قبل بداية البطولة".

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وأضاف "وفي ظل تطبيق الإجراء الاحترازية كان لا بد من إجراءه لمسحة وإخضاعه لفترة عزل قبل اجتماعه باللاعبين، وهذا ما حدث بالفعل تلبية لطلبات منتخبنا".

الششتاوي أتبع "بعد تهذيبه لشهر لاعبي المنتخب المصري، طالب باقي المنتخبات بالأمر ذاته، فقررت اللجنة المنظمة استمرار مصفف الشعر داخل الكبسولة المغلقة لنهاية البطولة".

وأتم "كل هذا بخلاف بعض الطلبات الصعبة لبعض الدول من معدات جيمانيزيوم خاصة جدا للتدريبات وخلافه".

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

مونديال اليد كأس العالم لكرة اليد
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